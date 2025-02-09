Глава Новочеркасска предупредил жителей о полном отключении воды
Глава администрации Новочеркасска предупредил горожан о полной остановке водоснабжения. Юрий Лысенко обратился к жителям 9 февраля.
- Из-за сильного ветра уровень воды на водозаборе в станице Старочеркасской снизился до критического минимума. Ситуация находится под контролем муниципалитета, все службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, - отметил сити-менеджер.
Проблемы с водоснабжением в Ростовской области начались еще 8 февраля. С неудобствами столкнулись жители Таганрога и нескольких населенных пунктов Мясниковского района.