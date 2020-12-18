Глава города Гуково стал десятикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Глава Городской думы Гуково одержал победу на Чемпионате мира по пауэрлифтингу. Борис Трофимов стал десятикратным обладателем титула чемпиона мира на соревнованиях, проходивших с 17 по 20 декабря в Москве. В состязаниях приняли участие более трех тысяч спортсменов, представлявших Россию, Австралию, Бельгию, Великобританию, Германию, Израиль, Испанию, США, Турцию, Финляндию, множество других стран.Борис Трофимов выступал по правилам WRPF (Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки) в дивизионе «жим лежа» (весовая категория 140+). Чиновник выжал штангу весом 232,5 кг, завоевав сразу две золотые медали: в открытой возрастной группе и в группе 40–49. Таким образом, Борис Трофимов взял свое девятое и десятое золото.- Я горжусь тем, что могу внести свой вклад в развитие Ростовской области не только завоеванными медалями, но и работой по популяризации массового спорта, - поделился Борис Владимирович.Борис Трофимов начал заниматься спортом в 39 лет. За 10 лет спортивной жизни число соревнований уже далеко превысило полсотни. С 2015 года спортсмен занимает должность главы города Гуково и председателя городской думы. Все это время Борис Трофимов старается совмещать тренировки и руководящие должности. Несмотря на то, что чиновник не всегда доволен своими результатами в спорте, он никогда не останавливается на достигнутом. Отсюда и многочисленные победы на соревнованиях международного уровня.