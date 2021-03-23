Гендиректор «Ростовпассажиртранс» Андрей Быков покинул пост

С занимаемой должности ушел генеральный директор компании «Ростовпассажиртранс». Андрей Быков уволился 24 марта.Как сообщили в администрации города, Быков ушел с поста одной из самых крупных предприятий, занимающегося перевозками, по собственному желанию. О том, кто сейчас временно возглавляет «Ростовпассажиртранс», неизвестно.Быков проработал на должности гендиректора около полутора лет. За время работы особых нареканий к нему не было.Муниципальное унитарное предприятие «Ростовпассажиртранс» обслуживает 23 в городе автобусных маршрута среди них 90, 6, 78, 3, 22.