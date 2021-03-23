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Гендиректор «Ростовпассажиртранс» Андрей Быков покинул пост

Гендиректор «Ростовпассажиртранс» Андрей Быков покинул пост
С занимаемой должности ушел генеральный директор компании «Ростовпассажиртранс». Андрей Быков уволился 24 марта.

Как сообщили в администрации города, Быков ушел с поста одной из самых крупных предприятий, занимающегося перевозками, по собственному желанию. О том, кто сейчас временно возглавляет «Ростовпассажиртранс», неизвестно.

Быков проработал на должности гендиректора около полутора лет. За время работы особых нареканий к нему не было.

Муниципальное унитарное предприятие «Ростовпассажиртранс» обслуживает 23 в городе автобусных маршрута среди них 90, 6, 78, 3, 22.

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