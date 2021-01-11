Еще одну городскую электричку откроют в Ростове из-за закрытия моста на Малиновского
В связи с закрытием моста на Малиновского в Ростове пустят еще одну утреннюю электричку. Поезд № 7128/7127 начнет курсировать по круговому маршруту с 14 января.
Электричка сможет доставлять в центр горожан только в будние дни с 5:53 до 7:17. Она поедет по следующему маршруту: Ростов-Главный – Ростов-Берег – Гниловская – ОП Первомайская – ОП Левенцовская – ОП Сады – Ростов-Западный – ОП 1337 км – Темерник – Ростов-Главный.
С 11 января в городе уже запустили две дополнительных электрички. Транспорт ходит также по будням с 7:50 до 8:53 и с 17:59 до 18:54.
Вероятно, городские власти пытаются смягчить транспортный коллапс, возникший после закрытия моста. В первый же день тысячи ростовчан оказались в гигантской пробке. Чтобы успеть на работу, горожанам придется вставать на несколько часов раньше. К тому же электрички рассчитаны лишь на будние дни. Что же делать людям, работающим по ненормированному графику?
Впрочем, всех этих проблем можно было бы избежать, построив заранее обходные пути или мост-дублер вместо того, чтобы засыпать альтернативные дороги.
Ранее DonDay.ru предлагал объезжать закрытый мост с Таганрогской улицы через СНТ «Женьшень», через туннель под ж/д дорогой на улице Доватора и со стороны Чалтыря через улицы Школьную и Каратаева. Однако в первом случае автомобилистов ждут крутые спуски и подъемы, а любой дождь буквально может размыть проезжую часть. Туннель в непогоду может затопить, а при подъезде к улице Каратаева в снег и дождь будет очень опасно ехать по одной полосе между железнодорожными путями и обрывом.