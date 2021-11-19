Еще 656 человек заболели ковидом на Дону

Фото: Алексей Бойко.

Ситуация с распространением коронавируса на Дону остается напряженной. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили еще 656 человек, а общее число зараженных достигло 169 700.В основном заболевшие отмечают у себя такие симптомы:- высокая температура;- затрудненное дыхание;- чихание, кашель и заложенность носа;- боли в мышцах и в груди;- головная боль и слабость;- возможна тошнота, рвота и диарея.Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:- вы контактировали с заразившимся COVID-19;- вернулись из страны, где идет вспышка болезни;- если у вас повышенная температура, кашель и одышка.Обстановка в регионе оставляет желать лучшего, если заболеваемость не пойдет на спад, к Новому году в области могут вернуть ограничения.