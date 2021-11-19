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Еще 656 человек заболели ковидом на Дону

Еще 656 человек заболели ковидом на Дону
Ситуация с распространением коронавируса на Дону остается напряженной. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили еще 656 человек, а общее число зараженных достигло 169 700.

В основном заболевшие отмечают у себя такие симптомы:

- высокая температура;
- затрудненное дыхание;
- чихание, кашель и заложенность носа;
- боли в мышцах и в груди;
- головная боль и слабость;
- возможна тошнота, рвота и диарея.

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:

- вы контактировали с заразившимся COVID-19;
- вернулись из страны, где идет вспышка болезни;
- если у вас повышенная температура, кашель и одышка.

Обстановка в регионе оставляет желать лучшего, если заболеваемость не пойдет на спад, к Новому году в области могут вернуть ограничения.
Фото: Алексей Бойко.
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