Еще 656 человек заболели ковидом на Дону
Ситуация с распространением коронавируса на Дону остается напряженной. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили еще 656 человек, а общее число зараженных достигло 169 700.
В основном заболевшие отмечают у себя такие симптомы:
- высокая температура;
- затрудненное дыхание;
- чихание, кашель и заложенность носа;
- боли в мышцах и в груди;
- головная боль и слабость;
- возможна тошнота, рвота и диарея.
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
- вы контактировали с заразившимся COVID-19;
- вернулись из страны, где идет вспышка болезни;
- если у вас повышенная температура, кашель и одышка.
Обстановка в регионе оставляет желать лучшего, если заболеваемость не пойдет на спад, к Новому году в области могут вернуть ограничения.