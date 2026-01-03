Новости
Донские энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды

В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды. Об этом сообщают Россети Юг.

Ранее в донском регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 3 по 4 января ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер.

В связи с этим вероятны аварии на электросетях. Для ликвидации последствий 237 бригад компании «Ростовэнерго» уже готовы к работе. В их составе – 1 416 специалистов и 505 единиц спецтехники.
Фото: РосетиЮг
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.