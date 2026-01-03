Донские энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды

Фото: РосетиЮг

В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды. Об этом сообщают Россети Юг.Ранее в донском регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 3 по 4 января ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер.В связи с этим вероятны аварии на электросетях. Для ликвидации последствий 237 бригад компании «Ростовэнерго» уже готовы к работе. В их составе – 1 416 специалистов и 505 единиц спецтехники.