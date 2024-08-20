Замглавы администрации Таганрога по вопросам транспорта стал Михаил Григорян

Фото: администрация Таганрога

Новым заместителем главы администрации Таганрога по вопросам транспорта и дорожного строительства стал Михаил Григорян. К своим обязанностям замглавы приступил с 19 августа, сообщили в администрации приморского города.Григорян окончил Ростовскую государственную экономическую академию. Он имеет ученую степень кандидата экономических наук. В период с 2011 по 2024 годы чиновник занимал различные должности в сфере регулирования транспортной инфраструктуры и связи.В 2024 году ему присвоили классный чин «Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса».