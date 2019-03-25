Для выступления певицы Эльвиры Т в Ростове пришлось достраивать сцену



В Ростове для выступления певицы Эльвиры Т пришлось достраивать сцену.



Исполнительница вместе с группой музыкантов приехала в донскую столицу 25 марта. Выступление в Ростове проходило в рамках гастрольного тура. Накануне концерт состоялся в одном из клубов Волгограда.



В южном городе артистов ждал неприятный сюрприз. В клубе «Мёд», где было запланировано выступление, сцена оказалась мала. На ней не помещалось всё концертное оборудование, привезённое с собой музыкантами. В экстренном порядке, буквально за одну ночь, работникам пришлось достраивать помост, чтобы запланированный на 26 марта концерт состоялся.



В результате удалось уложиться в срок, и выступление не было сорвано. Однако сами артисты остались недовольны тем, что не был соблюдён технический райдер. Музыканты пожаловались на качество звука и света.



Эльвира спела свои популярные хиты. Всего прозвучало 15 песен. Концерт длился около полутора часов. После исполнительница раздавала автографы и фотографировалась с фанатами.



Поклонники в свою очередь преподнесли девушке подарок – зелёную толстовку.