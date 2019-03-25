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Для выступления певицы Эльвиры Т в Ростове пришлось достраивать сцену

Для выступления певицы Эльвиры Т в Ростове пришлось достраивать сцену
В Ростове для выступления певицы Эльвиры Т пришлось достраивать сцену.

Исполнительница вместе с группой музыкантов приехала в донскую столицу 25 марта. Выступление в Ростове проходило в рамках гастрольного тура. Накануне концерт состоялся в одном из клубов Волгограда.

В южном городе артистов ждал неприятный сюрприз. В клубе «Мёд», где было запланировано выступление, сцена оказалась мала. На ней не помещалось всё концертное оборудование, привезённое с собой музыкантами. В экстренном порядке, буквально за одну ночь, работникам пришлось достраивать помост, чтобы запланированный на 26 марта концерт состоялся.

В результате удалось уложиться в срок, и выступление не было сорвано. Однако сами артисты остались недовольны тем, что не был соблюдён технический райдер. Музыканты пожаловались на качество звука и света.

Эльвира спела свои популярные хиты. Всего прозвучало 15 песен. Концерт длился около полутора часов. После исполнительница раздавала автографы и фотографировалась с фанатами.

Поклонники в свою очередь преподнесли девушке подарок – зелёную толстовку.

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