Девам придется отстаивать свою точку зрения, а Рыбам придется идти на компромисс: гороскоп на неделю
Решение важных вопросов и обсуждение рабочих моментов - таким настроением будет заряжена очередная неделя октября. Знакам Зодиака придется решать проблемы на работе, действовать четко и быстро. Появится и время на друзей - главное правильно распределить свои силы. Подробный гороскоп на эту неделю составила астролог Антонина Кариер.
♈Овен —Конструктивный диалог с членами коллектива, направленная точечно энергия, более ответственный подход к совместной деятельности — тенденции новой недели.
♉Телец —Акцент на работе: ее много, она может вызывать раздражение. Но чем внимательнее вы к ней отнесетесь, к планированию дел и времени, тем больше пользы получите.
♊ Близнецы —Насыщенная и продуктивная будет неделя. Много контактов и контрактов, договоренности принесут моральное и финансовое удовлетворение.
♋Рак — Удачное время для планирования мероприятий, организации процесса, интеллектуальной деятельности, для работы, выполненной собственными руками.
♌Лев —Даже при наличии шероховатостей в диалоге с людьми из ближайшего окружения- вы сможете прийти к согласию. Также, планеты способствуют коммерческим переговорам, налаживанию новых логистических потоков.
♍Дева —Отстаивать свои интересы и восполнять потребности будете и на этой неделе. В этот раз более точно, учитывая нюансы, терпеливо и основательно.
♎Весы — Инициатива и предприимчивость, оптимистический настрой, вдохновение для творчества - принесут ощутимый результат.
♏Скорпион —Чувство долга и ответственный подход к делу поможет справится с возможными трудностями. Получите финансовую прибыль, удовлетворение эстетических запросов.
♐Стрелец — Планеты способствует активному общению с друзьями, динамичному развитию дел и грамотному управлению финансами.
♑Козерог — Очень плодотворная неделя. Все ваши качества: ум, энергия, скорость реагирования, организаторские способности - работают на вас и на победу.
♒Водолей —Почувствуете прилив сил и приподнятое настроение- это то состояние, когда исполняется то, чего очень сильно хочешь! И планеты этому благоволят.
♓Рыбы —Надеяться на чудесное разрешение ситуации не надо. Не обойдется без принятия правил и горькой действительности, без умения идти на компромисс.