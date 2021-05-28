Овны будут отстаивать свою точку зрения, а Раков ждут разборки с применением силы: гороскоп на неделю
Первая неделя лета будет направлена на решение проблем. Это деловые поездки, заключение важных контрактов и многочисленные переговоры. Главное, запастись терпением и выдержкой - все намеченное обязательно воплотится в жизнь. Подробный гороскоп для всех знаков Зодиака составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен —Для достижение своих целей придется повоевать. Старайтесь контролировать эмоции, мыслить рационально, говорить аргументировано.
♉Телец —В сфере недвижимости и образовании, решении семейных вопросов -улыбнется удача. Также вероятно получение дорогих подарков или материальных выплат.
♊ Близнецы —Семь раз отмерь- 1 отрежь. Окончательно принятые решения легко воплотите в жизнь. Есть вероятность, что на этой неделе вы заложите фундамент для будущего года.
♋Рак — В межличностных отношения могут возникать конфликты и решение вопросов с применением силы. На стороне оппонента значительный перевес, поэтому действуя по обстоятельствам, постарайтесь здраво оценить ситуацию и собственные возможности.
♌Лев —Вам удастся организовать людей, прийти к соглашению с третьими лицами и запустить необходимый вам процесс.
♍Дева — Приложив усилия и сконцентрировавшись на задачах, Вам удастся добиться желаемого результата в профессиональной деятельности.
♎Весы — Вот теперь можно и в путь отправится, и вернуться к обсуждению отложенных вопросов или они сами о себе напомнят. В любом случае — все получится!
♏Скорпион — Фортуна благоволит в финансовых вопросах, получении прибыли. Отправляясь в поездку или готовясь к важным переговорам- будьте готовы к изменению первоначального плана. Проявите гибкость.
♐Стрелец —Ваше внимание направлено на работу с коллективом , планирование мероприятий и интеллектуальную деятельность. Даже при наличии коммуникативных трудностей на начальном этапе- вы найдете эффективное решение.
♑Козерог —Вам придется брать во внимание мнение большинства, даже если вам оно претит. А кому -то планеты сулят полезное знакомство.
♒Водолей —На этой неделе смело решайте и обсуждайте самые сложные вопросы, которые требуют длительного периода исполнения. Возможно они повлияют на события следующего года.
♓Рыбы —Эффективность недели, в т.ч. с финансовой стороны, зависит от вашей физической активности и работоспособности. Творческие люди с успехом продемонстрируют свои способности!