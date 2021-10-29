Весы лишатся денег, у Водолеев будут проблемы на работе: гороскоп на неделю
Первая неделя ноября обещает быть напряженной для всех знаков Зодиака. Одни погрязнут в финансовых проблемах, в то время как другим придется разруливать неприятные моменты на работе. О том, какой будет эта неделя для знаков Зодиака, рассказала астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — животрепещущей темой для вас станет финансовый вопрос: всерьез задумаетесь о кредите. Но не спешите его брать, просчитайте хорошенько смету и предстоящие расходы.
♉ Телец — присутствует нервное напряжение, есть желание отстоять свою независимость и собственные взгляды. На этой почве возможны разногласия с партнером.
♊ Близнецы — бережно отнеситесь к своему здоровью, постарайтесь переключиться с текущих дел. Займитесь спортом или отложенной работой, требующей физических усилий.
♋ Рак — любимые и дорогие люди могут преподнести приятный сюрприз. Но есть и минусы: коммерческие сделки, оплата выполненного заказа, возможно, пройдут с проволочками.
♌ Лев — при решении имущественных вопросов сложно принять решение: не можете остановиться на чем-то конкретном, меняется ваше мнение или вдруг захотите изменить первоначальный план.
♍ Дева — придется приложить усилия, чтобы довести начатое до конца. Твердость своих намерений, защиту собственных границ необходимо будет отстоять на этой неделе.
♎ Весы — есть вероятность, что потратите спонтанно крупную сумму денег. Важно успеть проанализировать целесообразность приобретения, так как впоследствии можете сожалеть о покупке.
♏ Скорпион — идеи, высказывания или предложения партнеров станут для вас неожиданностью. Даже если какие-то ваши действия не увенчаются успехом на этой неделе, не беда, наберитесь терпения - «вода камень точит».
♐ Стрелец — намечается интересная неделя: есть время помечтать, отдохнуть, заняться собственными интересами и наметить план дальнейших действий.
♑ Козерог — трудности в общении с друзьями: не все вас поддержат и поймут. Ясность мысли, вера в себя и уравновешенность - ваши помощники.
♒ Водолей — волнительная неделя: ситуация на работе или в профессиональной деятельности, форс-мажор заставят нервничать, повлекут изменение планов и, возможно, отказ от намеченных мероприятий.
♓ Рыбы — возможно, внесете коррективы в маршрут следования и за счет этого увидите красивейшие пейзажи. Результативная неделя для творческих людей, занимающихся искусством.