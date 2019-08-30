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Бортпроводница обвинила пассажира в избиении на борту самолёта Ростов – Владикавказ

Бортпроводница обвинила пассажира в избиении на борту самолёта Ростов – Владикавказ
Сотрудница донской авиакомпании «Азимут» обвинила одного из пассажиров рейса Ростов – Владикавказ в избиении. Конфликт на борту произошёл 31 августа.

Стюардесса утверждает, что ссора случилась во время приземления, когда самолёт практически был во Владикавказе. По словам девушки, она сделала замечание мужчине, который достал электронную сигарету и попытался закурить. Но пассажир не подчинился требованию, а в ответ на претензию толкнул бортпроводницу.

О конфликте на борту доложили капитану воздушного судно. Командир вызвал к трапу сотрудников транспортной полиции.
- Сотрудники выезжали на место, чтобы разобраться во всех обстоятельствах происшествия, - сообщили в управлении на транспорте МВД по СКФО.

По данному факту начата проверка. Полицейские опрашивают участников и свидетелей инцидента на борту.

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