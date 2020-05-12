Большинство жителей России одобрили инициативы президента о мерах поддержки населения

Большинство россиян одобрили предложенные Владимиром Путиным меры поддержки населения. Обращение президента, в ходе которого он перечислил инициативы, состоялось 11 мая. О том, как жители страны восприняли их, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения.Выступление Владимира Путина произвело положительное впечатление на 75% зрителей. Также 66% считают, что президент понимает проблемы людей и правильно оценивает реальную ситуацию в стране.Большая часть россиян одобрили и меры поддержки жителей. Так, 95% согласились с введением разовых выплат в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет. Примерно столько же поддержали и другие инициативы в сфере социальной помощи.Положительный отклик у россиян нашли и экономические новации. Меру о создании условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики одобрили 89% человек, о завершении периода нерабочих дней — 80%. Более 70% жителей страны согласны с финансовой поддержкой предприятий, налоговыми льготами для самозанятых и предоставлением налогового вычета.Инициативы Владимира Путина считают значимыми для населения 81% населения, значимыми для бизнеса — 66%. Не согласны с последним утверждением 17%. Порядка 73% россиян думают, что глава государства стремится сделать всё возможное для решения проблем, вызванных пандемией. В том, что президент держит ситуацию под контролем, уверены 67% человек.