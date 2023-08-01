Больше ста жителей Таганрога подали заявки на выплаты после падения ракеты

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Свыше ста жителей Таганрога 31 июля обратились за выплатами после взрыва ракеты. Глава администрации приморского города Андрей Фатеев сообщил, что поступило 51 заявление от 108 человек. Местные жители запрашивают помощь на первоочередные нужды и компенсации за утраченное имущество.Средства по этим заявлениям городская администрация уже начала перечислять. Еще 22 жителя Таганрога подали заявления о возмещении вреда здоровью. По этому вопросу мэрия Таганрога обратится к губернатору Ростовской области Василию Голубеву.Добавим, ранее губернатор донского региона сообщал, что пострадавшие при ЧП получат компенсационные выплаты. В их число, вероятно, входят не только те, кого ранило осколками боеприпаса, но и у кого пострадало имущество.Напомним, взрыв ракеты случился 28 июля в центре Таганрога. Рядом с художественным музеем взорвался боеприпас. В результате случившегося пострадали 22 человека. Повреждены были жилой дом и сам музей.Здание, которое больше всех пострадало, начнут ремонтировать уже 1 августа.