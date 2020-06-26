Больше половины новых заражённых коронавирусом на Дону – в возрасте от 46 до 65 лет

Стала известна информация о возрасте новых пациентов с коронавирусом в Ростовской области. Цифры сообщили в правительстве региона.За последние сутки новую инфекцию выявили у 109 человек. Среди них – два ребёнка, 24 человека – в возрасте от 18 до 45 лет, 57 – от 46 до 65 лет, 20 – от 66 до 79 лет и шесть – старше 80 лет. Все они являются жителями 19 городов и районов донского региона. Большая часть пациентов получают лечение дома, они чувствуют себя хорошо и не нуждаются в госпитализации.Общее число заражённых в Ростовской области – 9 420. От COVID-19 умерли уже 117 человек. Ежедневный прирост заболевших с каждой неделей снижается.