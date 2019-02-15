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Более 50 улиц Ростова до конца месяца останутся без электричества

Более 50 улиц Ростова до конца месяца останутся без электричества
В Ростове-на-Дону свет отключат более чем на 50 улицах. Такую информацию сообщают в «Донэнерго».

Электроэнергию отключат с 16 по 28 февраля. Так, с 9 до 17 часов света не будет на Интернациональной, Черкесской, Любительской, Лесопарковой, Одесской, Челябинской и Днепростроевской улицах.

Также без электричества останутся жители улиц Мадояна, Красносельской, Портовой, Сормовской, Челябинской, Пескова, Макарова, Мичуринской, Ерёменко, Предботанической и проспекта Стачки.

В это же время свет отключат в переулках Танковом, Снеговом, Араратском, Сортовом, Вишнёвом, Кочубея, Шефском Спуске, Урюпинском, Машиностроительном, в СНТ «Мечта» и ДНТ «Садовод-любитель».

В центре Ростова с 9 до 18 часов без света будут жильцы Семашко, Баумана, Культурной, Соборного, Турксибской, Либкнехта, Пушкинской, Возрождения, Островского, Будённовского, Хабаровского, Пятигорского, Рязанского и Ворошиловского.

На Сельмаше свет отключат жителям Кабардинского, Осетинского, Кавказского, Казбекского, Тебердинского, Тувинского, Дзержинского, Поворотного и Паровозного переулков и улицы Гранитной.

Отключения связаны с профилактическими работами на линиях электропередачи.

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