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Более 100 домов в Ростове-на-Дону остались без газа из-за аварии

Более 100 домов в Ростове-на-Дону остались без газа из-за аварии
Тысячи жителей Ростова остались без газа из-за аварии. Она произошла 16 января в Октябрьском районе города.

Электромонтажная компания ООО «Энергомакс» проводила под землей кабель на улице Волоколамской. Рядом с домом № 4 рабочие повредили газовую трубу.

После этого от коммуникации оказались отрезаны 103 частных и 26 многоквартирных домов.

Как сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, восстановить газоснабжение планируется до конца суток.
Фото: Ростов.Ру
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