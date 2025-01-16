Более 100 домов в Ростове-на-Дону остались без газа из-за аварии
Тысячи жителей Ростова остались без газа из-за аварии. Она произошла 16 января в Октябрьском районе города.
Электромонтажная компания ООО «Энергомакс» проводила под землей кабель на улице Волоколамской. Рядом с домом № 4 рабочие повредили газовую трубу.
После этого от коммуникации оказались отрезаны 103 частных и 26 многоквартирных домов.
Как сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, восстановить газоснабжение планируется до конца суток.