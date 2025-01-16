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В ДТП в Ростовской области пострадали два человека

В ДТП в Ростовской области пострадали два человека
В Ростовской области в результате аварии пострадали два человека. ДТП случилось в городе Зверево 16 января около 10:00.

По улице Советской ехал 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». По предварительным данным, юноша ехал на высокой скорости и не справился с управлением. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Ларгус», за рулем которой находился 33-летний мужчина.

В ГАИ Ростовской области сообщили, что пострадали водитель ВАЗа и его 19-летний пассажир. Их отвезли в больницу.
Фото: Дондей
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