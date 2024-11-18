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Боец из Ростовской области погиб на СВО

Боец из Ростовской области погиб на СВО

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Ростовской области. Владислав Ефремов был убит в процессе штурма населенного пункта Верхнекаменское.

Владислав родился и провел детство в Зернограде. В августе 2024 года он заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации и направился в зону СВО. Мужчина служил в воинской части № 41624 в звании стрелка-санитара.

Он поддерживал контакты с родными, периодически совершая звонки. В последний раз Владислав общался с ними 30 августа, когда сообщил, что находится на территории ДНР.

Военный получил смертельное ранение во время штурма Верхнекаменского. Его близкие до сих пор не знают точной даты смерти.
Фото: соцесети
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