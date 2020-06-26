Азовские археологи рассказали о редком нательном кресте

Археологи Азовского музея-заповедника рассказали об интересной находке, сделанной во время раскопок. Экспозицию пополнил нательный крест.Подобных предметов за всю историю исследований на территории города было найдено всего четыре. Также были обнаружены четыре энколпиона (ларцы в форме креста с изображением Христа или других святых).Заведующий отделом археологии Андрей Масловский отметил, что все нательные кресты внешне отличались друг от друга. Их объединял только растительный орнамент. Чаще всего, судя по находкам в других городах, древние православные верующие часто носили атрибут с изображением цветочной розетки в центре и листиков – на концах. Низ креста был клиновидный, в форме как бы раскрывающегося бутона.