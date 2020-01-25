Автомобильный обход Ростова планируется построить за пять лет



Автомобильный обход Ростова-на-Дону планируется построить за пять лет. Об этом рассказал губернатор в ходе заседания Министерства промышленности и энергетики Ростовской области.



Василий Голубев сообщил, что власти достигли предварительной договоренности по созданию обхода с федеральными дорожными агентствами. В феврале планируется обсуждение деталей строительства.



Крупнейшей частью проекта станет обход Аксая. В 2020 году начнется создание его основной дороги.



– Протяженность обхода составит 36 километров. Я думаю, мы выйдем на завершение этой дороги в течение трех лет, – прокомментировал губернатор.