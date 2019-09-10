Ани Лорак спела для заслуженных жителей Ростова-на-Дону: видео



Накануне Дня города в Ростов приехала певица Ани Лорак. Артистка выступила перед почётными жителями города — депутатами Заксобрания, правоохранителями, ветеранами и учителями. Праздничное мероприятие прошло 12 сентября в одном из концертных залов.



После официальной части и вручения наград начались выступления творческих коллективов. Подарком стал концерт известной певицы Ани Лорак, которая исполнила для собравшихся несколько своих хитов.



Неизвестно, откуда брали деньги на выступление артистки. Стоимость одного её концерта на закрытом мероприятии достигает нескольких миллионов рублей.



Напомним, что городские власти нередко приглашают российских звёзд на праздники. Так, в марте 2019 года перед сотрудницами мэрии Ростова выступал Сергей Лазарев. Эта история получила широкую огласку, ведь один концерта Лазарева стоит не менее трёх миллионов рублей. Тогда жители города задались вопросом, откуда же администрация берёт средства на такие развлечения.



После проверки прокуратуры выяснилось,что концертный зал был предоставлен бесплатно, а само выступление провела некоммерческая организация на основании безвозмездного соглашения.

