Анастасию Костенко заподозрили в беременности пятым ребенком

Фото: Соцсети.

Ростовчанку Анастасию Костенко заподозрили в пятой беременности. Под новым фото фанаты оставили десятки комментариев.Последнюю неделю девушка публикует серию фото с отдыха. Сейчас Тарасовы отдыхают на Мальдивских островах. Там они вкусно едят, любуются пейзажами и даже занимаются спортом.Многие ожидают в семье Тарасова и Анастасии Костенко пополнения. Ранее девушка сообщала, что они думают о пятом ребенке. После этого фанаты засыпали семью вопросами.- Вы беременны снова? - пишут пользователи в соцсетях.Однако Костенко с такими комментаторами уже не церемонится: «Мы? Нет. А вы? К чему такая бестактность?». Когда супруги решат завести пятого ребенка, все еще остается загадкой.