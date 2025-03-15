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Анастасию Костенко заподозрили в беременности пятым ребенком

Анастасию Костенко заподозрили в беременности пятым ребенком
Ростовчанку Анастасию Костенко заподозрили в пятой беременности. Под новым фото фанаты оставили десятки комментариев.

Последнюю неделю девушка публикует серию фото с отдыха. Сейчас Тарасовы отдыхают на Мальдивских островах. Там они вкусно едят, любуются пейзажами и даже занимаются спортом.

Многие ожидают в семье Тарасова и Анастасии Костенко пополнения. Ранее девушка сообщала, что они думают о пятом ребенке. После этого фанаты засыпали семью вопросами.

- Вы беременны снова? - пишут пользователи в соцсетях.

Однако Костенко с такими комментаторами уже не церемонится: «Мы? Нет. А вы? К чему такая бестактность?». Когда супруги решат завести пятого ребенка, все еще остается загадкой.
Фото: Соцсети.
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