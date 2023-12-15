В Ростове три человека пострадали от падения обледеневших деревьев

Фото: ГО и ЧС.

В Ростове за сутки во время падения обледеневших деревьев пострадали три человека. Об этом сообщил галава администрации города Алексей Логвиненко.По словам сити-менеджера, Ростов продолжается бороться с непогодой уже третьи сутки. Аварийные бригады работают круглосуточно в тяжелейших условиях плохой погоды и низких температур. От силы льда не выдерживают не только тонкие линии электропередач, но и тяжелые здоровые деревья.Так, за с 11 декабря было зафиксировано около 290 падений деревьев из-за обледенения. Всего из-за непогоды за сутки травмы получил 87 граждан. Три человека только пострадали от упавших деревьев.Например, в районе 37-й Линии дерево едва не прибило человека. Его увезли на скорой в бессознательном состоянии.