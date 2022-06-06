Фото: администрация Ростова.

В Ростове провели городскую военно-спортивную игру «Рубеж». Мероприятие состоялось в преддверии главного праздника страны — Дня России. В игре участвовала молодежь от 14 до 25 лет. Всего в командах насчитывалось порядка 200 человек. Это учащиеся школы, вузов, профессиональных образовательных учреждений и представители молодежных организаций города.— Каждый год в преддверии Дня России мы проводим ряд мероприятий для нашей молодежи, в том числе вручаем первые паспорта отличившимся и добившимся успехов в спорте и учебе школьникам, — поделился Алексей Логвиненко. — Наша молодежь отличается смелостью, упорством и активной жизненной позицией. Ребята успешно проявляют свои лучшие качества. Городская игра «Рубеж» стала еще одним ярким событием этого лета для юных жителей Ростова.Игра состояла из нескольких конкурсах, в числе которых перетягивание каната, стрельба по мишеням, лазертаг, сборка и разборка автомата Калашникова на время и много другое. Турнир проходил между девятью командами возрастом от 14 до 17 лет и сежду шестью — от 18 до 25 лет.После окончания соревнований судьи подсчитали баллы и выбрали лучших. Победителей наградили кубками I степени и призами на торжественной церемонии. В возрастной категории от 14 до 17 лет победу одержала команда колледжа Ростовского института (филиала) всероссийского госуниверситета юстиции (РПА Минюста России). А в категории от 18 до 25 лет лучшими в «Рубеже» стала команд ДГТУ (Донской государственный технический университет).В этот же день вручили паспорта 14-летним дончанам в рамках торжественной церемонии «Мы — граждане России». Документ получили 12 школьников, которые имели достижения в учебе, спорте и общественной деятельности. Паспорта вручали замглавы администрации Ростова по соцвопросам Елена Кожухова и начальник УМВД России по городу Ростову Сергей Шпак.