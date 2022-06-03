Александр Ищенко: Цифровое законодательство - один из главных трендов развития законотворческой сферы

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В Ростове состоялся VIII Донской юридический форум «Цифровое право. Цифровой этикет». Мероприятие прошло 6 июня на базе РГЭУ РИНХ. Основной темой форума стали цифровизация, вопросы правовой поддержки IT-отрасли, информационная безопасность в стремительно меняющихся условиях.Участие в форуме приняли первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова и председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. В качестве экспертов были президент компании «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, президент Группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.– У нашего края есть второе название - Донская кремниевая долина. Эксперты считают, что причина этому кроется в богатой образовательной базе Ростовской области, а также развитии региона, развитии IT-компаний из трех точек одновременно - Ростова-на-Дону, Таганрога и Новочеркасска. В регионе появился крупный IT-кластер, которому нужно обеспечить комфортные условия для роста и развития, – подчеркнула Ирина Рукавишникова. - Ускорение цифровизации экономики - один из ключевых факторов ее дальнейшего роста, залог эффективности управленческих решений. IT-специалисты и отрасль информационных технологий являются драйверами экономического развития страны.Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко присоединился к словам Ирины Рукавишниковой. Спикер донского парламента рассказал о возможностях развития отечественной IT-сферы в Ростовской области и о том, как цифровизация влияет на действующее законодательство.По словам Александра Ищенко, в Ростовской области существует масса вариантов прокачки IT-сферы.- Именно поэтому мы выбрали тему цифрового права для форума. Современные технологии могут помочь законодателю быстро совершенствовать нормативно-правовую базу для того, чтобы, с одной стороны, защитить права граждан на доступ к информации, защитить их от мошенников, убрать угрозу национальным интересам. С другой стороны, динамично меняющееся законодательство поможет поддержать развитие отечественных технологий, - подчеркнул Александр Ищенко.Одной из ключевых тем форума стали меры поддержки отечественного IT-сектора. В частности, речь идет о налоговых послаблениях. Поправки в Налоговый кодекс РФ предлагают ускорить амортизацию российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на российское ПО. Благодаря такому решению будет снижено налоговое давление на IT-организации. На порядок выше станет стимул на производство и приобретение такой продукции.На форуме также поднимался вопрос кибербезопасности. Участники встречи говорили о проблемах утечки персональных данных граждан, централизованных атак на ведомственные сайты и сайты других государственных структур. Пробелы в законодательной базе стали одной из ключевых причин данных атак. Существующая нормативно-правовая база слишком быстро устаревает, а темпы цифровизации не позволяют адаптировать закон под постоянно меняющиеся условия.В 2021 году был принят федеральный закон, в котором закреплен механизм блокировки звонков и SMS-сообщений, поступающих из-за рубежа в Россию с подменных номеров. Кроме того, закон «о приземлении IT-гигантов» обязывает зарубежные инфоресурсы, работающие на российскую аудиторию, создать на территории РФ филиал или уполномоченное юрлицо. Также такому ресурсу необходимо зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и разместить на своей платформе сервис для взаимодействия с российскими гражданами или организациями.Вирусное ПО и механизмы кибератак постоянно развиваются, а их количество стремительно растет. В связи с этим в России сейчас формируется разветвленная система защиты граждан от более 100 вариаций киберугроз. В частности, операторы персональных данных, включая и иностранные компании, должны в обязательном порядке локализовать базы данных, содержащих персональные данные граждан РФ на территории России. Необходимо сократить число случаев, когда такие хранилища попадают в даркнет и могут быть использованы против населения.Для этого на федеральном уровне предлагают усилить защиту персональных данных граждан. Законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных, уже был принят в Госдуме в первом чтении.Проект закона даёт возможность обязать операторов персональных данных в срочном порядке сообщать в соответствующие органы власти об инцидентах, когда кто-то пытается вскрыть базу персональных данных. Кроме того, документ предполагает обеспечивание непрерывного взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. Для сокращения времени рассмотрения обращений, связанных с незаконной обработкой персональных данных, предлагается уменьшить срок с 30 до 10 дней. При этом операторов могут обязать в 30-дневный срок прекратить дальнейшую обработку персональных данных, если это будет необходимо владельцу персональных данных. Также предложено ввести ограничение на обработку биометрических персональных данных лиц, которые не достигли 18-летия.Спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что цифровое законодательство является одним из главных трендов развития в целом законотворческой сферы.- Эта отрасль жизни очень быстро видоизменяется, и новые технологические возможности требуют иного правового регулирования, - подытожил председатель Заксобрания Ростовской области.