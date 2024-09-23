С 1 октября WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях телефонов

Фото: ростов.ру

С 1 октября мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях телефонов. Причиной этого стала модернизация приложения.Речь идет о смартфонах: iPhone 7, 7s, 7 Plus, Samsung Galaxy S7, Trend Lite, Ace 2, A9 Pro, Xiaomi Mi 5 Pro, Mi Note 2, Lenovo Мото Z, Huawei Mate 9 Pro и Sony Xperia XZ.Пользователи больше не смогут отправлять через приложение сообщения, совершать звонки, обмениваться медиафайлами и прочее. Компания утверждает, что это связано с улучшением мессенджера. С новыми обновлениями повысится безопасность данных пользователей и производительность приложения.Однако владельцы старых смартфонов утверждают, что это принуждение покупать более новые версии телефонов.