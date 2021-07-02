Гендиректором «Ростовпассажиртранса» назначен Захар Музыченко
В «Ростовпассажиртранс» пришел новый руководитель. Им стал Захар Музыченко. Об этом стало известно 6 июля. Ранее этот пост по собственному желанию покинул Андрей Быков.
О новом руководителе пока мало что известно. В прошлом Захар Музыченко занимался строительством жилых и нежилых зданий, был учредителем компании по продаже машин, а также компании, связанной с продажей запчастей для транспорта.
Последнее время на посту гендиректора в муниципальной компании мало кто задерживается. За 4 года его возглавляли уже три человека, включая Музыченко.
Напомним, недавно на пост замминистра транспорта был назначен Дмитрий Беликов. Поможет ли городскому транспорту смена кадров, покажет время.