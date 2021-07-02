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Гендиректором «Ростовпассажиртранса» назначен Захар Музыченко

Гендиректором «Ростовпассажиртранса» назначен Захар Музыченко

В «Ростовпассажиртранс» пришел новый руководитель. Им стал Захар Музыченко. Об этом стало известно 6 июля. Ранее этот пост по собственному желанию покинул Андрей Быков.

О новом руководителе пока мало что известно. В прошлом Захар Музыченко занимался строительством жилых и нежилых зданий, был учредителем компании по продаже машин, а также компании, связанной с продажей запчастей для транспорта.

Последнее время на посту гендиректора в муниципальной компании мало кто задерживается. За 4 года его возглавляли уже три человека, включая Музыченко.

Напомним, недавно на пост замминистра транспорта был назначен Дмитрий Беликов. Поможет ли городскому транспорту смена кадров, покажет время.

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