Донские депутаты предложили губернатору меры поддержки граждан из бюджета

Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с депутатами донского парламента и Государственной Думы – членами партии «Единая Россия», чтобы обсудить распределение бюджета на ближайшую трехлетку. Одной из главных тем встречи стало предложение народных избранников ввести дополнительные меры поддержки граждан. Это стало возможным благодаря тому, что за последние пять лет доходы региона выросли на 34%, а собственные доходы в виде налогов, инвестиций и прочих поступлений - на 19%. Несмотря на непростые пандемийные 2020 и 2021 годы, экономике донского региона удалось добиться высоких показателей.По словам Василия Голубева, связанные с коронавирусом ограничения могли существенно повлиять на состояние экономики и бизнеса. Чтобы максимально снизить ущерб, на законодательном уровне ввели меры поддержки граждан, которые оказались в заложниках пандемии.- Пакет мер по поддержке предпринимателей помог бизнесу не допустить ощутимого спада и выйти на стабильный рост. Кроме того, в бюджет региона ожидается поступление около 30 миллиардов рублей из федеральной казны и в виде инвестиций, - поделился глава региона.Одной из таких мер поддержки стало увеличение минимального размера доходов для получения адресной помощи нуждающимся до 1,5 прожиточных минимумов (16 587 рублей). В эту категорию вошли неработающие инвалиды, пенсионеры и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.По словам председателя комитета Заксобрания по молодежной политике, физкультуре и спорту Екатерины Стенякиной, меру планировалось сделать временной, до 1 января 2022 года. Однако благодаря тому, что доходы региона увеличились и бюджет сможет покрыть эти выплаты, депутат предложила сделать эту меру постоянной.Конечно, во время встречи с губернатором народные избранники затронули вопрос медицины. Одной их главных проблем, возникших непосредственно во время пандемии коронавируса, стала нехватка кадров. Это констатировал и сам Василий Голубев во время своей прямой линии 8 сентября. Особенно специалистов не хватает в селах и небольших населённых пунктах. Во многих амбулаториях и больницах нет даже медиков первичного звена. В связи с этим руководитель региональной общественной приемной единороссов – депутат ЗС РО и Светлана Пискунова предложила выделить средства для дополнительной поддержки медиков, работающих по целевому направлению, или молодых специалистов с опытом работы до трех лет.К предложению о поощрении медиков несколько слов сказала депутат Госдумы Лариса Тутова. К ней не раз обращались сотрудники детских садов с просьбой увеличить им надбавки после того, как на 50% выросли оклады у сотрудников средних учебных заведений. По мнению депутата, надбавка полагается также воспитателям, их помощникам и водителям, занимающимся перевозкой детей. У водителей зарплата небольшая, а в связи с увеличением автопарка школьных автобусов специалистов катастрофически не хватает. Василий Голубев согласился с существующей проблемой. Глава региона сообщил, что с начала следующего года водителям школьных автобусов увеличат надбавку к зарплате с 20% до 50%.Затронули вопрос, касающийся предоставления земли многодетным семьям. По словам депутата Госдумы Антона Гетты, стремительно растет количество желающих получить земельные сертификаты. Сейчас заявки подали более двух тысяч семей, хотя на эту программу в год выделяются средства всего на 800. Депутат предложил выделить из бюджета региона дополнительные средства, чтобы обеспечить землей все желающие многодетные семьи.В ходе обсуждения мер по поддержке граждан в ближайшие три года также поднимались вопросы о догазификации региона, строительстве модульных домов культуры и благоустройстве дворовых территорий. Губернатор Ростовской области зафиксировал все предложения депутатов, чтобы начать с ними работать уже в ближайшее время.