Депутаты Заксобрания Ростовской области обсудили ситуацию на рынке труда в регионе

Ситуация на рынке труда стала главной темой круглого стола в донском парламенте. Под председательством первого зампредседателя ЗС Ростовской области – председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергея Михалева депутаты обсудили меры по восстановлению занятости граждан в период пандемии коронавируса. Мероприятие провели 10 сентября.В ходе круглого стола было озвучено, что количество безработных в нынешнем году активно снижается. По состоянию на начало сентября в Ростовской области - 23 175 безработных граждан. Это в пять раз ниже максимального числа безработных по сравнению с октябрем 2020 года. В процентах уровень безработицы снизился с 5,1% до 1,1%.В Ростовской области существует порядка 70 тысяч предложений для людей, которые ищут работу. Много предложений есть для удаленной работы. Таких сотрудников в регионе - около 10 тысяч. В период пандемии этот вид работы особенно востребован. Существенно стало меньше граждан, которых уволили из-за закрытия компаний и сокращения штата, зачастую связанного с пандемией коронавируса.По словам Сергея Михалева, ситуация на рынке труда постепенно восстанавливается. Благодаря принятым мерам по некоторым показателям удалось добиться результатов, которые были до пандемии. В частности, уровень занятости населения в настоящее время уже достиг тех показателей, которые были до введения ограничений и перевода людей на удаленку.- Меры, принимаемые федеральным правительством и правительством Ростовской области, доказали свою эффективность. При плановых показателях финансирования мероприятий по повышению занятости населения в 1 миллиард 200 миллионов рублей на эти цели было направлено более 5 миллиардов. Все средства пошли в экономику и обеспечили тот рост, который мы видим сейчас, - отметил первый зампредседателя донского парламента.В Ростовской области существует программа «Содействие занятости населения». В её основе лежит возможность людям одной профессии в кратчайшие сроки обучиться другой. Благодаря переквалификации кадров граждане могут освоить новую специальность, соответственно, шансы быстрее найти работу будут только увеличиваться.В начале сентября эта программа помогла найти работу более чем 85 тысячам человек. Освоить интересующую профессию захотели около пяти тысяч человек. Ещё 85 подключились к программе из-за необходимости переквалификации по требованию работодателя.Наряду с этим есть и другие проблемы, которые требуют рассмотрения и решения. Например, среди безработных очень много пенсионеров. Людям, которые достигли пенсионного возраста, но по состоянию здоровья могут работать, очень трудно устроиться на какую-либо работу.Сергей Михалев согласился с существующей проблемой трудоустройства пенсионеров и предложил свой вариант её решения.- Как считают эксперты в этой области, действенной мерой является переобучение, - отметил первый зампредседателя Заксобрания Ростовской области. - Возможно, в этом возрасте не все решаются на это, но, тем не менее, данная мера поддержки работает.Ещё одной глобальной проблемой на рынке труда является трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.Участвовавшие в обсуждении депутаты, среди которых - начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян, временно исполняющий обязанности руководителя Госинспекции Ольга Баташева, а также вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей донского региона Виктор Нетесанов решили рассмотреть вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также другие проблемы населения при устройстве на работу во время проведения следующего круглого стола в конце 2021 года.