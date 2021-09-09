Депутаты Заксобрания Ростовской области обсудили ситуацию на рынке труда в регионе
Ситуация на рынке труда стала главной темой круглого стола в донском парламенте. Под председательством первого зампредседателя ЗС Ростовской области – председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергея Михалева депутаты обсудили меры по восстановлению занятости граждан в период пандемии коронавируса. Мероприятие провели 10 сентября.
В ходе круглого стола было озвучено, что количество безработных в нынешнем году активно снижается. По состоянию на начало сентября в Ростовской области - 23 175 безработных граждан. Это в пять раз ниже максимального числа безработных по сравнению с октябрем 2020 года. В процентах уровень безработицы снизился с 5,1% до 1,1%.
В Ростовской области существует порядка 70 тысяч предложений для людей, которые ищут работу. Много предложений есть для удаленной работы. Таких сотрудников в регионе - около 10 тысяч. В период пандемии этот вид работы особенно востребован. Существенно стало меньше граждан, которых уволили из-за закрытия компаний и сокращения штата, зачастую связанного с пандемией коронавируса.
По словам Сергея Михалева, ситуация на рынке труда постепенно восстанавливается. Благодаря принятым мерам по некоторым показателям удалось добиться результатов, которые были до пандемии. В частности, уровень занятости населения в настоящее время уже достиг тех показателей, которые были до введения ограничений и перевода людей на удаленку.
- Меры, принимаемые федеральным правительством и правительством Ростовской области, доказали свою эффективность. При плановых показателях финансирования мероприятий по повышению занятости населения в 1 миллиард 200 миллионов рублей на эти цели было направлено более 5 миллиардов. Все средства пошли в экономику и обеспечили тот рост, который мы видим сейчас, - отметил первый зампредседателя донского парламента.
В Ростовской области существует программа «Содействие занятости населения». В её основе лежит возможность людям одной профессии в кратчайшие сроки обучиться другой. Благодаря переквалификации кадров граждане могут освоить новую специальность, соответственно, шансы быстрее найти работу будут только увеличиваться.
В начале сентября эта программа помогла найти работу более чем 85 тысячам человек. Освоить интересующую профессию захотели около пяти тысяч человек. Ещё 85 подключились к программе из-за необходимости переквалификации по требованию работодателя.
Наряду с этим есть и другие проблемы, которые требуют рассмотрения и решения. Например, среди безработных очень много пенсионеров. Людям, которые достигли пенсионного возраста, но по состоянию здоровья могут работать, очень трудно устроиться на какую-либо работу.
Сергей Михалев согласился с существующей проблемой трудоустройства пенсионеров и предложил свой вариант её решения.
- Как считают эксперты в этой области, действенной мерой является переобучение, - отметил первый зампредседателя Заксобрания Ростовской области. - Возможно, в этом возрасте не все решаются на это, но, тем не менее, данная мера поддержки работает.
Ещё одной глобальной проблемой на рынке труда является трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участвовавшие в обсуждении депутаты, среди которых - начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян, временно исполняющий обязанности руководителя Госинспекции Ольга Баташева, а также вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей донского региона Виктор Нетесанов решили рассмотреть вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также другие проблемы населения при устройстве на работу во время проведения следующего круглого стола в конце 2021 года.