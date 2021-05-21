Застройщик «МСК» на Дону лидирует среди региональных девелоперов

Московская Строительная Компания в Ростовской области занимает первое место среди региональных девелоперов, а также вошла в ТОП-30 лучших застройщиков страны по объёму строящегося жилья. Список ведущих застройщиков опубликовали на портале erzrf.ru.На платформе Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) высокую оценку жюри получил ЖК «Сердце Ростова-2»: стал призёром конкурса лучших ЖК в Ростовской области, войдя в топ лучших. В его копилке – премия «ТОП ЖК-2021».Среди объектов компании – ещё пять новостроек, возводимых в Ростове-на-Дону:Жилая площадь занимает порядка 400 квадратных метров.Московская Строительная Компания готовит два новых масштабных проекта для Ростова-на-Дону. Скоро будет объявлен старт продаж ЖК бизнес-класса «Акватория». Жилой комплекс будет находиться на проспекте Космонавтов, 1В, а ЖК «Донской Арбат» с собственной инфраструктурой – проспект Кировский, 89. Общая площадь составит около 130 тысяч квадратов.- отметили в пресс-службе «МСК».Компания вышла на рынок застройщиков в 2012 году. Дома, которые возводит «МСК», выполнены в монолитно-каркасной технологии, что гарантирует долговечность и надёжность, а расположение преимущественно в центре города сделает доступным для жителей большинство объектов инфраструктуры и транспортные развязки.