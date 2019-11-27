Власти Ростовской области обсудили на форуме в Милане сотрудничество с Италией



В Милане подошел к концу бизнес-форум, на котором обсуждали развитие сотрудничества Ростовской области с Итальянской Республикой. Мероприятие состоялось в рамках Дней Ростовской области в Италии. Во главе донской делегации стоял губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Гости форума провели большое количество деловых переговоров. Также они познакомились с презентацией инвестиционных проектов Ростовской области.



Василий Голубев на бизнес-форуме произнес приветствие. Он подчеркнул, что сотрудничество между Ростовской областью и регионами Италии активно развивается.



Как пояснил губернатор, в прошедшем году объемы внешнеторгового оборота Ростовской области и Италии выросли на 21% по сравнению с 2017 годом. В итоге показатель годового внешнеторгового оборота смог преодолеть рубеж в 254 миллиона американских долларов. Экспорт был увеличен на 128 миллионов долларов, а импорт – свыше чем на 126 миллионов долларов. Эти показатели наглядно показывают уровень делового партнерства между сторонами.



Эффективность сотрудничества также подтверждается реализацией важнейших для Ростовской области задач вроде открытия в регионе предприятий ветроэнергетики. Помимо всего, быстрыми темпами идет развитие и рынка газомоторного топлива.

Власти Ростовской области широко интересуются развитием партнерства с итальянскими компаниями. В особенности, это касается индустриальной и сельскохозяйственной отраслей.



На бизнес-форуме также выступил вице-президент Ломбардии АлланРицци. Он подчеркнул, что поднятые на мероприятии темы касаются будущего двух регионов. У Ростовской области и Ломбардии есть много схожих черт. В основном, это относится к сельскому хозяйству. Эта отрасль активно развивается в обоих регионах. И Ростовской области, и Ломбардии было бы выгодно взаимодействовать по научно-исследовательскому направлению, а также обмениваться технологиями и инновационными разработками. Еще регионы запланировали общую работу над развитием туризма. Между Ростовской областью и Ломбардией, возможно, наладят прямое авиасообщение. Пассажирские самолеты смогут летать из Ростова в Милан и в обратном направлении.



На бизнес-форуме свое слово сказали и представители итальянских компаний. Руководители щедро делились опытом открытия успешного бизнеса в Ростовской области. Преимущественно речь шла о развитии рынка газомоторного топлива и ветроэнергетики.



Участники форума провели множество бизнес-переговоров. Они ознакомились с презентацией инвестпроектов Ростовской области. Повышенный интерес у присутствующих на мероприятии вызвал круглый стол, где обсуждалось развитие туризма.