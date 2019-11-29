«ВКБ-Новостройки»: квартиры в Суворовском районе Ростова пользуются высоким спросом



В Ростове-на-Дону прошло обсуждение перспектив развития нового Суворовского района. На встрече присутствовали жители города, местные власти, представители подрядчика, банковские служащие и риелторы.



Проект Суворовского района стартовал восемь лет назад, когда на его территории было только поле, заваленное мусором. Застройщику пришлось очищать местность и детально продумывать архитектурно-ландшафтные решения. С нуля были выстроены жилые дома, инфраструктура, дороги и все остальное, чтобы это место стало привлекательным для горожан. Добиться цели удалось с помощью огромного пространства между домами, которое дало жителям возможность наслаждаться природой и разнообразными архитектурными формами.



Председатель Совета директоров АО «Ростовское» Николай Бритвин рассказал, что район Суворовский - это уникальный для города проект с исторической точки зрения.



«Он уже вошел в историю градостроительства Ростова», - добавил он.



Первая стадия строительства завершится в 2022 году, когда будет освоено 150 га земли и введено в эксплуатацию 800 тысяч кв. м жилья. Однако в районе уже работают самая большая в Ростове школа на 1 340 детей и два детских садика. А к середине следующего года будут сданы еще два. Над их проектированием работает группа компаний, причем за свои деньги.



В Суворовском также построены детские площадки, храм-часовня, воскресная школа для детей, поликлиника, работает торговый центр и даже трасса для маунтинбайка. На ней уже прошли несколько соревнований. Также стало известно, что в 2020 году здесь начнется строительство станции скорой помощи.



По словам Бритвина, в краткосрочных планах стоит развитие транспорта, привлечение в район бизнеса и проектирование новой улицы, которая соединит Суворовский и Платовский районы, выйдя за территорию Ростова.



Замглавы ООО «ВКБ-Новостройки» Марина Караулова на встрече сказала, что сейчас темпы роста продаж составляют 180 квартир ежемесячно, то есть зафиксировано увеличение на 110% по сравнению с 2018 годом. Продажа всех новостроек в Ростове также увеличилась на 104%. Таким образом темпы роста «ВКБ-Новостроек» выше среднего показателя по городу.



«Мы запланировали в следующем году и первом квартале 2021 года продать 3 200 квартир с темпом роста к сегодняшнему 120%», - добавила Караулова. Это необходимо из-за перехода на новое законодательство. По ее словам, квартиры в Суворовском будут продаваться по всем возможным программам – долевое участие, уступка, эскроу-счета и готовое жилье.