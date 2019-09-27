РСА: Большинство жителей Ростова-на-Дону поддерживает реформу ОСАГО



В январе текущего года стартовал первый этап либерализации тарифов ОСАГО. Спустя восемь месяцев уже заметны первые результаты реформы ОСАГО – средняя стоимость полиса в стране снизилась на 5,4%. Кроме того, в большинстве регионов наблюдается высокий уровень проникновения обязательной автогражданки – новая система расчета тарифов, способствовала снижению стоимость ОСАГО для большинства россиян, что привело к увеличению лояльности россиян к страхованию. Жители Ростовской области в том числе активно поддерживают реформу – согласно исследованию Финансового Университета при Правительстве РФ, 91% опрошенных жителей Ростова-на-Дону выступают в поддержку расширения тарифного коридора.