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Ростовчанину вынесли приговор за дачу взятки медкомиссии

Ростовчанину вынесли приговор за дачу взятки медкомиссии
За дачу взятки медкомиссии суд вынес приговор ростовчанину. Об этом 21 сентября сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным мужчину в совершении преступления по статье «Дата взятки должностному лицу через посредника в значительном размере».

Обвиняемый передал через посредника 100 тысяч рублей представителю военной комиссии Советского и Железнодорожного районов Ростова. Так мужчина хотел ускорить прохождение медкомиссии и подтвердить фактическое заболевание, чтобы избежать службы в армии.

Комиссия освободила обвиняемого от призыва на службу и присвоила ему категорию «В» - ограниченно годен.

- Суд назначил мужчине штраф в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

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