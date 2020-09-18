Ростовчанину вынесли приговор за дачу взятки медкомиссии

За дачу взятки медкомиссии суд вынес приговор ростовчанину. Об этом 21 сентября сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным мужчину в совершении преступления по статье «Дата взятки должностному лицу через посредника в значительном размере».Обвиняемый передал через посредника 100 тысяч рублей представителю военной комиссии Советского и Железнодорожного районов Ростова. Так мужчина хотел ускорить прохождение медкомиссии и подтвердить фактическое заболевание, чтобы избежать службы в армии.Комиссия освободила обвиняемого от призыва на службу и присвоила ему категорию «В» - ограниченно годен.- Суд назначил мужчине штраф в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.Приговор в законную силу не вступил.