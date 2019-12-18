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Ростовчанин подарил ребёнку сожительницы украденный велосипед

Ростовчанин подарил ребёнку сожительницы украденный велосипед
В Ростове вынесли приговор местному жителю, укравшему детский велосипед.

38-летний ростовчанин, съезжая со съёмной квартиры на улице Тружеников, приметил в тамбуре детский велосипед. Недолго думая, мужчина прихватил его с собой. Украденный велосипед мужчина подарил ребёнку своей сожительницы.

Когда хозяин детского двухколёсного транспорта стоимостью 6 000 рублей обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Злоумышленника быстро удалось разыскать. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
- Советский районный суд Ростова приговорил обвиняемого к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы ежемесячно в доход государства, - рассказал помощник прокурора Советского района Ростова Денис Корсун.

Похищенный велосипед вернули владельцу.

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