На Дону усилен контроль за соблюдением санитарных норм

На предприятиях потребительской сферы Ростовской области ужесточен контроль за соблюдением санитарных норм в период пандемии. Информацию об этом обнародовало региональное правительство 29 сентября.Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, остается напряженной. Ежедневно коронавирус выявляют у сотен дончан, регистрируют смерти. Коэффициент заболеваемости растет, а коечный фонд переполнен.В связи с выявлением большого количества нарушений во время рейдов власти приняли решение ужесточить меры профилактики на рынках. Каждый владелец торговых объектов получил указания о необходимости использовать маски, предупредительные надписи, проводить дезинфекционные мероприятия. Также владельцам рынков и магазинов рекомендовано запретить обслуживание дончан без медицинских масок.На деле же пока все происходит по-другому: в общественном транспорте нередко можно встретить пассажиров без масок, даже в магазинах без защитных экранов на кассах обслуживают посетителей без СИЗ.Однако если нарушитель попадется за несоблюдение «масочного» режима, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц - до миллиона рублей.