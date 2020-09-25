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На Дону усилен контроль за соблюдением санитарных норм

На Дону усилен контроль за соблюдением санитарных норм
На предприятиях потребительской сферы Ростовской области ужесточен контроль за соблюдением санитарных норм в период пандемии. Информацию об этом обнародовало региональное правительство 29 сентября.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, остается напряженной. Ежедневно коронавирус выявляют у сотен дончан, регистрируют смерти. Коэффициент заболеваемости растет, а коечный фонд переполнен.

В связи с выявлением большого количества нарушений во время рейдов власти приняли решение ужесточить меры профилактики на рынках. Каждый владелец торговых объектов получил указания о необходимости использовать маски, предупредительные надписи, проводить дезинфекционные мероприятия. Также владельцам рынков и магазинов рекомендовано запретить обслуживание дончан без медицинских масок.

На деле же пока все происходит по-другому: в общественном транспорте нередко можно встретить пассажиров без масок, даже в магазинах без защитных экранов на кассах обслуживают посетителей без СИЗ.

Однако если нарушитель попадется за несоблюдение «масочного» режима, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц - до миллиона рублей.

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