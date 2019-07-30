Гость из соседнего региона украл выпивку из бара в Ростове



В Ростове задержали подозреваемого в краже алкоголя из ресторана в Ленинском районе города. Об этом сообщили в Управления Росгвардии по Ростовской области 1 августа.



42-летний житель соседнего региона приехал в донскую столицу в поисках работы. Видимо, дела у него пошли не очень хорошо. Немножко забыться и утопить печали мужчина решил в алкоголе. Но, так как работы, а значит, и денег не было, спиртное пришлось доставать незаконным методом. Увидев в одном из летних кафе приоткрытое окно, он забрался внутрь.



Незваный посетитель нашёл бар и стал складывать бутылки с алкоголем в пакет. В этот момент его заметил охранник заведения.

Задерживать воришку самостоятельно секьюрити не стал и вызвал Росгвардию. Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник не растерялся. Заметив людей в форменной одежде, он притворился спящим. Рядом с ним находился пакет с шестью бутылками спиртного.

Уловка воришки не прошла. Его задержали и передали полицейским.



Вероятнее всего, в отношении мужчины возбудят уголовное дело за кражу. Поиски работы придётся отложить на неопределённый срок.