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Четыре боеприпаса времён ВОВ нашли в Ростовской области

Четыре боеприпаса времён ВОВ нашли в Ростовской области
В Ростовской области за два дня нашли три боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

В хуторе Михайловка Красносулинского района 1 августа при прокладке газопровода нашли сразу два снаряда. В тот же день рядом с посёлком Надежда Матвеево-Курганского района обнаружили припас калибра 100 миллиметров.

На следующий день, 2 августа, в Багаевском районе в поле заметили ещё один снаряд. Это оказалась миномётная мина времён войны.

На место выезжали сотрудники спецслужб. Сапёры вывезли снаряды на полигон и уничтожили.

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