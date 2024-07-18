Жители Ростова сообщают о драке со стрельбой на проспекте Нагибина

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Жители Ростова-на-Дону сообщают о драке со стрельбой на проспекте Михаила Нагибина. Информацию о происшествии распространяют по социальным сетям.По словам очевидцев, вечером 18 июля во дворе дома между мужчинами вспыхнул конфликт. После взаимных оскорблений завязался мордобой. Во время драки один из них достал травматический пистолет и стал стрелять по ногам оппоненту. Одна пуля попала точно в цель. Вскоре после этого стороны разошлись.В специализированных ведомствах не давали никаких официальных комментариев.