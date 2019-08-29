Житель Таганрога вышел из суда и бесследно пропал



В Таганроге разыскивают 32-летнего местного жителя. Последний раз мужчину видели 29 августа.



В день пропажи примерно в полдень Александр Радченко вышел из здания Федерального суда. Дальнейшие его перемещения неизвестны. По словам гражданской супруги Александра Юлии Мокрецовой, в зале суда он сказал матери, что выйдет на улицу подышать свежим воздухом. Обратно в помещение он не вернулся.



Местные жители сообщили, что видели пропавшего таганрожца в районе Русского Поля. Он просил у прохожих воды. Очевидцы рассказали, что мужчина неважно себя чувствовал.

- При себе у Саши не было лекарств, он часто теряет сознание, – рассказала Юлия.



Известно, что разыскиваемый болен эпилепсией. В любой момент ему может понадобиться помощь медиков.



Родственники и знакомые обыскивают город. К поискам Александра Радченко подключили волонтёров и задействовали квадракоптер.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится мужчина, или кто видел его, просят связаться с Юлией Мокрецовой по телефону: 8-908-196-20-96.