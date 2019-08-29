Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Таганрога вышел из суда и бесследно пропал

Житель Таганрога вышел из суда и бесследно пропал
В Таганроге разыскивают 32-летнего местного жителя. Последний раз мужчину видели 29 августа.

В день пропажи примерно в полдень Александр Радченко вышел из здания Федерального суда. Дальнейшие его перемещения неизвестны. По словам гражданской супруги Александра Юлии Мокрецовой, в зале суда он сказал матери, что выйдет на улицу подышать свежим воздухом. Обратно в помещение он не вернулся.

Местные жители сообщили, что видели пропавшего таганрожца в районе Русского Поля. Он просил у прохожих воды. Очевидцы рассказали, что мужчина неважно себя чувствовал.
- При себе у Саши не было лекарств, он часто теряет сознание, – рассказала Юлия.

Известно, что разыскиваемый болен эпилепсией. В любой момент ему может понадобиться помощь медиков.

Родственники и знакомые обыскивают город. К поискам Александра Радченко подключили волонтёров и задействовали квадракоптер.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится мужчина, или кто видел его, просят связаться с Юлией Мокрецовой по телефону: 8-908-196-20-96.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.