Житель Белой Калитвы погиб от разряда током в шахте в Волгоградской области

Фото: социальные сети

В Волгоградской области в шахте погиб 25-летний житель Белой Калитвы. О смерти Андрея Михайлова пишет издание DonDay.По данным портала, молодой человек работал на ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Утром 10 декабря во время рабочей смены в шахте он получил разряд током. Медработникам не удалось спасти жизнь парню.В обстоятельствах смерти разбираются правоохранители.Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» создано в 2006 году для освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Оно является одним из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России с богатым 10-метровым слоем отложений.