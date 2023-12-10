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Житель Белой Калитвы погиб от разряда током в шахте в Волгоградской области

Житель Белой Калитвы погиб от разряда током в шахте в Волгоградской области
В Волгоградской области в шахте погиб 25-летний житель Белой Калитвы. О смерти Андрея Михайлова пишет издание DonDay.

По данным портала, молодой человек работал на ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Утром 10 декабря во время рабочей смены в шахте он получил разряд током. Медработникам не удалось спасти жизнь парню.

В обстоятельствах смерти разбираются правоохранители.

Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» создано в 2006 году для освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Оно является одним из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России с богатым 10-метровым слоем отложений.
Фото: социальные сети
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