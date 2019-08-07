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Выезжая из двора в Новочеркасске, водитель помял четыре машины

Выезжая из двора в Новочеркасске, водитель помял четыре машины

В Новочеркасске водитель устроил массовое ДТП во дворе многоэтажного дома. Инцидент произошёл вечером 8 августа.

По предварительным данным, мужчина, управлявший «Ладой Грантой», не справился с управлением и по очереди врезался в припаркованные «Рено Симбол», «Шевроле Ланос» и ГАЗ-3110.

Жильцы услышали звуки ударов, скрежет металла и выбежали на улицу. В этот момент «Лада» уже почти покинула пределы двора. Однако её водитель замешкался, благодаря чему местным жителям удалось догнать машину, пишет DonDay Новочеркасск. Они открыли на ходу дверь и вытащили водителя из-за руля.

По словам очевидцев происшествия, мужчина за рулём легковушки был изрядно пьян.

Свидетели ДТП вызвали полицию и удерживали нарушителя до приезда наряда ГИБДД. К счастью, бдительным жильцам удалось задержать мужчину и предотвратить выезд неадекватного водителя на улицы города.

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