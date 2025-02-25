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В Ростовской области пострадавшие в ДТП полицейские везли в машине обвиняемого

В Ростовской области пострадавшие в ДТП полицейские везли в машине обвиняемого
Появились подробности аварии, в которой пострадали двое полицейских в Ростовской области. Происшествие случилось 25 февраля возле села Кугей в Азовском районе.

По предварительным данным, сотрудник полиции ехал на автомобиле марки «Лада 211440» со стороны станицы Староминской в сторону Азова. В машине также находился еще один сотрудник отдела полиции. Полицейские везли в суд обвиняемого 45-летнего мужчину. Сотрудники направлялись в суд, чтобы рассмотреть административное дело по статье за уклонение от исполнения административного наказания.

На скользкой дороге водитель не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в мачту освещения. От удара машина превратилась в смятую консервную банку.

В результате ДТП водитель – сотрудник УУП и ПДН МО МВД России «Азовский», его 35-летний коллега, а также 45-летний пассажир получили травмы. Мужчины были госпитализированы в медучреждение.

В ГУ МВД России по Ростовской области добавили, что по факту аварии проводится проверка.
Фото: региональная Госавтоинспекция
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