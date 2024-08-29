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Водитель мопеда из Ростовской области врезался в полицейскую машину в Сочи

Водитель мопеда из Ростовской области врезался в полицейскую машину в Сочи
В Сочи 25-летний водитель мопеда из Ростовской области врезался в полицейскую машину. Происшествие случилось на автодорожном мосту Мацестинский виадук.

По предварительным данным, отдыхающий из Новочеркасска разъезжал по улицам курортного города. В какой-то момент молодой человек попал на глаза полицейским. Сотрудники попытались остановить парня, но тот попытался от них скрыться.

Во время погони водитель мопеда потерял управление и врезался в служебный автомобиль. От удара он вылетел с двухколесного транспорта. Полицейские задержали жителя Новочеркасска, проходить освидетельствование он отказался.

По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, в отношении отдыхающего составили четыре административных протокола. Утром 30 августа состоится судебное заседание, на котором рассмотрят предъявленные правонарушения.

Фото: ГАИ Ставропольского края
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