Водитель мопеда из Ростовской области врезался в полицейскую машину в Сочи

Фото: ГАИ Ставропольского края

В Сочи 25-летний водитель мопеда из Ростовской области врезался в полицейскую машину. Происшествие случилось на автодорожном мосту Мацестинский виадук.По предварительным данным, отдыхающий из Новочеркасска разъезжал по улицам курортного города. В какой-то момент молодой человек попал на глаза полицейским. Сотрудники попытались остановить парня, но тот попытался от них скрыться.Во время погони водитель мопеда потерял управление и врезался в служебный автомобиль. От удара он вылетел с двухколесного транспорта. Полицейские задержали жителя Новочеркасска, проходить освидетельствование он отказался.По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, в отношении отдыхающего составили четыре административных протокола. Утром 30 августа состоится судебное заседание, на котором рассмотрят предъявленные правонарушения.