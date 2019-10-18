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Водитель автокрана снёс ограждение недостроя «Шератон» в Ростове

Водитель автокрана снёс ограждение недостроя «Шератон» в Ростове
В Ростове водитель автокрана врезался в ограждение недостроенного дома. ЧП произошло на проспекте Сиверса утром 21 октября.

По словам очевидцев происшествия, двигаясь по проспекту Сиверса, водитель не справился с управлением и снёс забор недостроенного отеля «Шератон». Металлический лист буквально смяло под тяжестью спецтехники.

Добавим, что пятизвездочный отель «Шератон» - один из самых знаковых недостроев города. Масштабный объект изначально планировали сдать в 2014 году. Однако на финальной стадии стройка была приостановлена. С тех пор уродец из бетона и стекла портит вид.

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