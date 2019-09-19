В здании Шахтинского автодорожного института произошел пожар



В здании шахтинского автодорожного института начался пожар. Происшествие случилось на площади Ленина около 14 часов 21 сентября.



Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось в подвале учебного заведения. Площадь горения составляет 30 квадратных метров. На месте работают 10 единиц техники и 44 человека.



По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП пока нет. На месте продолжается работа по ликвидации возгорания.