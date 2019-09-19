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В здании Шахтинского автодорожного института произошел пожар

В здании Шахтинского автодорожного института произошел пожар
В здании шахтинского автодорожного института начался пожар. Происшествие случилось на площади Ленина около 14 часов 21 сентября.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось в подвале учебного заведения. Площадь горения составляет 30 квадратных метров. На месте работают 10 единиц техники и 44 человека.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП пока нет. На месте продолжается работа по ликвидации возгорания.

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