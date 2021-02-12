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В Волгодонске водитель на иномарке врезался в опору ЛЭП

В Волгодонске водитель на иномарке врезался в опору ЛЭП
В Волгодонске водитель на иномарке врезался в электрический столб. ДТП произошло около полуночи 14 февраля в районе дома № 22 на проспекте Курчатова.

По предварительной информации, 39-летний мужчина за рулем «Лады Ларгус» был пьян. На перекрестке с круговым движением он потерял управление, выехал на разделительную полосу и врезался в опору ЛЭП.

В машине с автомобилистом был 41-летний пассажир. Оба пострадали, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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