В Волгодонске в квартире из-за взрыва выбило окна и двери

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В Волгодонске Ростовской области в квартире из-за взрыва выбило окна и двери. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Мариненко.Хлопок произошел 14 февраля около 13:00. На улице Волгодонской, 10 со второго этажа вылетело окно. В этот момент мимо проходила женщина. Она вызвала на место экстренные службы.В поврежденной квартире проживает на правах аренды молодой человек. После происшествия он сбежал. Теперь его ищут.По мнению специалистов, на кухне в результате неосторожного обращения с горючими материалами на электрической плите произошло возгорание паров этих материалов. Пламя не распространилось дальше.В результате происшествия мебель была испорчена, окна разбиты, а межкомнатные двери выбиты. В четырёх соседних квартирах входные двери деформировались. К счастью, никто не пострадал.