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В Волгодонске пенсионер сгорел в машине после ДТП с деревом

В Волгодонске пенсионер сгорел в машине после ДТП с деревом
В Волгодонске пенсионер погиб в машине, загоревшейся после ДТП. Жуткая авария произошла 2 апреля около 20:30 в переулке Атаманском, 1.

По предварительным данным, водитель «Рено Колеос» не справился с управлением и врезался в дерево. В считанные секунды автомобиль охватило пламя. Проезжавшие мимо люди вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

— В результате ДТП 71-летний водитель кроссовера скончался от травм до прибытия медиков, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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