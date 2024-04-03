В Волгодонске пенсионер сгорел в машине после ДТП с деревом

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске пенсионер погиб в машине, загоревшейся после ДТП. Жуткая авария произошла 2 апреля около 20:30 в переулке Атаманском, 1.По предварительным данным, водитель «Рено Колеос» не справился с управлением и врезался в дерево. В считанные секунды автомобиль охватило пламя. Проезжавшие мимо люди вызвали бригаду скорой помощи и полицию.— В результате ДТП 71-летний водитель кроссовера скончался от травм до прибытия медиков, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.